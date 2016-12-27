風浪板之父 靈機一動發明奧運項目

風浪板已是典型的海上運動，玩家在練習的畫面是夏季海邊的一景。(圖/美聯社)

風浪板是一種結合衝浪與帆船的水上運動，也已經是夏季奧運中的指定比賽項目。這項運動最初的發明人諾曼.達比(Newman Darby)在12月3日時，於佛羅里達州聖的自宅中過逝，享壽88歲。

紐約時報(Newyork Times)報導，諾曼.達比本職是一位廣告招牌畫家。他在1964年將一片帆布用十字架固定在衝浪板上，完成世界第一艘風浪板。據達比先生的家人解釋，當年達比發明風浪板完全是迫於無奈，當時他們家住在賓州的威爾克斯-巴里(Wilkes-Barre)，此處並不靠海，只有一些湖泊，而湖泊沒有足夠的風可以玩衝浪，所以達比才會把船帆加到衝浪板上。

不過最初的設計有很多缺點：它很難迎著風轉變風向。於是他持續改進，增加風浪板的轉向和速度進行的控制力。

在1965年，達比先生將他發明風浪板的心得發表到當地的科普雜誌，主要是分享他的樂趣，並沒有在第一時間想到要申請專利。結果到了1968年，美國南加州工程技師吉姆.德瑞克(Jim Drake)以及衝浪手霍耶.史瓦澤(Hoyle Schweitzer)提出專利申請，並且在1970年被通過，成為名義上的風浪板發明人，並開設公司販賣風浪板，達比先生就感到不開心了。

世界第一艘風浪板，與現在的風浪板很不一樣。(圖/紐約時報)

達比和他的妻子娜歐蜜寫信給美國聯邦專利商標局，說明他早在1965年他就已經公布了自己的發明，其他人不應該再把公眾周知的東西申請專利並販售獲利。

1996年出版的美國風浪板雜誌(AmericanWindsurfer)在稱德瑞克史瓦澤是「風浪板之父」，達比則公布了他早年拍攝的照片與在科普雜誌上的內容做為回應，後來該雜誌的總編輯趙約翰(john-chao)也同樣刊出了達比的投書，等於是認可了達比在風浪板發展的地位。該雜誌在2004年停刊，趙約翰說，他很高興能認識真正的風浪板之父。

不過華盛頓美國歷史史密森學會國家博物館更早承認達比的發明者地位，在1998年就將達比先生當年發繪製的草圖、設計圖紙給數位化保存，並設為一個展覽。

只是這些遲來的承認，並沒有帶給達比先生任何金錢上的回報，他還是一直是一位廣告看板畫家（並且一直繼續衝浪到70歲）。他的女兒溫蒂說，能被世人知道整件事的來龍去脈就已經足夠了，他只是不想讓別人拿走這個頭銜。

風浪板運動是夏季奧運正式項目，各國都選派國手參賽。(圖/美聯社)

他的妻子在接受採訪時回憶說，達比先生曾在1964年第一次實驗時對她說：「這個東西很有趣，它可能會成為未來的奧運會比賽項目。」結果真如他所料，在二十年後的洛杉磯夏季奧運會上，風浪板真的成為比賽項目之一。

(中時電子報)