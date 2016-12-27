台中一女子為救寵物貓 葬身火窟

我要評比

大雅區平房建築物陷入火海。（陳淑娥翻攝）

大雅區平房建築物陷入火海，消防人員進行搶救。（陳淑娥翻攝）

台中市大雅區雅潭路3段巷子內，一處1層樓平房建築物今天深夜竄火舌，22歲的蔡姓女子疑因要救寵物貓而身葬火窟，警方表示，家屬稱妹妹一直在屋內尋找貓咪不肯離開，詳細起火原因目前仍在調查中。

大雅區雅潭路3段巷子內，今天凌晨2時許發生平房大火，消防人員到達時平房已陷入火海，現場民眾表示一名女子原已經逃出，疑因要救毛小孩再次返回火場受困，消防人員進入現場搜救後發現該蔡女已罹難。

(中時)