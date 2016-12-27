兩岸大學出版交流展》誠品「閱讀日曆」揭密 台灣人曾把優格當藥吃？

誠品書店推《2017閱時代好日曆》，從歷史探未來。（誠品提供）

台灣人曾把優格當藥吃？台灣第一部電腦是牛車拉來的？台灣電話號碼曾只有一碼？誠品書店與知名作家陳柔縉合作，新年初始配合年度主題展限量推出《2017閱時代好日曆》，天天帶領讀者回顧台灣百年老故事，從閱讀歷史發掘生活驚喜，從過去日常探詢未來可能。

2017閱時代好日曆_0406台灣人一開始吃優格是當成藥來喝的（左）、2017閱時代好日曆_0311牛車拉來第一部電腦（右）。（誠品提供）

誠品書店「SEE NEXT我們一起更好」年度暢銷書榜暨主題展1226登場，千項選書選品最低3本75折。（誠品提供）

讀者凡於12/26(一)登場的「SEE NEXT我們一起更好」年度暢銷書榜暨主題展揭密！誠品書店策畫年度主題展除呼應歷史軌跡，也展望未來。首度與關鍵評論網「未來大人物」合作，推薦影響大人物們「展開行動」的閱讀書單。

「來坐夥」共享空間共同創辦人吳東軒、众社會企業共同創辦人黃薇齊、數感實驗室創辦人賴以威、彰化高商輔導教師陳志恆、空屋筆記版主楊宗翰等五位未來大人物，分別針對「共好經濟」、「老後生活」、「知識普及」、「情緒管理」、「身心斷捨離」五大未來趨勢分享經驗並推薦多本好書。

2017趨勢：共享經濟持續發燒，共好才是目的！

五大未來趨勢中，於2016發燒的「共享經濟」，將持續延燒到2017。由於年輕世代沒有充分的權力與資本，所以更需要集合眾人之力去達成想做的事情。然而，共享只是手段，共好才是目的，唯有如此才能創造未來。因此，未來大人物吳東軒表示，「共享很好，但共享不能變成彼此取暖，共享之後如果沒有行動，事情不會有所改變。」

在澳洲流浪兩年後回台的他，決定為疏離的城市提供共享空間，並針對不同社會議題，邀請立場相左的團體到場交流、傾聽對方，此舉不但打破同溫層，更發揮空間與意見共享、共好的力量。而未來大人物黃薇齊、賴以威、陳志恆、楊宗翰亦分別提出在各領域展開行動，並邁向更好未來的線索。

【青年，新通識時代】兩岸大學出版交流展1226%28一%29起陸續於誠品信義、台大及網路書店同步展開。（誠品提供）

【青年，新通識時代】交流展登場

誠品持續推動華文出版閱讀交流，攜手台大、交大、政大、北藝大等9所台灣大學出版社，大陸北京大學、華東師範大學、南京大學等12所大陸大學出版社，共21所大學出版社百餘種精彩出版品，推出【青年，新通識時代】兩岸大學出版交流展，展出書籍領域跨及文史哲、科學與藝術等，展現兩岸大學出版社知識專業與多元創新的精品出版風貌。【青年，新通識時代】兩岸大學出版交流展11月底於蘇州起跑，12/26(一)起陸續於誠品信義、台大及網路書店同步展開。

【青年，新通識時代】交流展 21所兩岸大學出版社、百餘種出版品精采呈獻。（誠品提供）

展覽展出書籍包括由台大出版中心發行，對20世紀現代詩最具影響力的世界名著《惡之華》；由交大出版社發行，以《變形金剛》、《A.I.人工智慧》等21部熱門電影為題，探究機器人角色與真實科技距離的《羅伯特玩假的？破解機器人電影的科學真相》以及由北藝大出版的《演員筆記30篇》等，關照人文、科學、藝術等各種面向，展現台灣各大學出版社多元的內容探究。大陸大學出版社的展品也相當精采。

包括北京大學推薦的《南華錄》，內容呈現明朝南方仕紳的生活史與藝術史；南京大學推薦的《穿越火焰》，則是傳奇樂手Lou Reed的搖滾歌詞集，曾獲得2014年「中國最美的書」的肯定；另外，由重慶大學所推薦的《亞歷山大．麥昆》，也是喜愛時尚設計藝術的讀者，不可錯過的佳作！

(中時電子報)