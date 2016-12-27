土國餐廳老闆不願給總統倒茶 遭逮捕

在今年7月土耳其發生政變之後，土耳其總統艾爾多安一直努力鎮壓反對派。（美聯社）

土耳其一家餐廳老闆因揚言自己不會為土耳其總統提供茶水服務而遭到逮捕，罪名是「侮辱總統」。按照土國相關法律，侮辱總統可能受到監禁4年的處罰。

土耳其現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）是土耳其現代共和國歷史上，評價最為兩極的領導人。艾爾多安被支持者尊崇為促使土國現代化的改革人物，但他的政敵則將他描述成打壓異議、專橫跋扈的領導人。在今年7月土耳其發生政變之後，艾爾多安一直努力鎮壓反對派。

據外媒報導，《共和國報》是土耳其少數反對艾爾多安的媒體，今年7月以來，成千上萬反對派人士遭拘禁、停職和撤職，《共和國報》的大批僱員受到衝擊。《共和國報》所屬一家餐廳的負責人布蘭(Senol Buran)，日前在上班途中，看到當局正在為埃爾多安一項活動採取安全措施，封鎖了周邊道路，布蘭不滿地對執勤警察說，如果總統來我餐廳，「我是不會為這個人提供茶水服務的。」

報導指出，事後，警方指控布蘭用貶低的言詞形容艾爾多安，並說不會給總統倒茶；法院下令逮捕布蘭候審，罪名是「有強烈犯意」。而據相關法律規定，侮辱總統可能受到監禁4年的處罰。布蘭的律師現在正為他準備辯護資料。

(工商)