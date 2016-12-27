喬治麥可躺身邊入眠 男友醒來發現屍體
前「Wham！」樂團成員喬治麥可，聖誕節當天傳出因心臟衰竭病逝，享年53歲，這消息讓全球歌迷都相當震驚。而他現任男友Fadi Fawaz也在網上發文，透露一早醒來發現本來甜睡的喬治麥可已經離開人世，他哀痛表示「我會不停想你！」讓人鼻酸。
喬治麥可與髮型師男友Fadi Fawaz是在2009年時交往，2011年他因肺炎入院治療時，Fadi Fawaz也都陪在身旁替他打氣，他算是喬治麥可人生後段重要的支撐。不過Fadi Fawaz竟也成了發現喬治麥可屍體的第一人，他在推特（Twitter）上寫下自己永遠無法忘記今年的聖誕節，「一覺醒來發現你的伴侶在你身旁安詳離世。」更說自己絕對不會停止想念喬治麥可，不少網友看見留言後也紛紛給予鼓勵，要他節哀。
(中時電子報)
關鍵字：喬治麥可
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