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學生扮納粹 林為洲感慨：詞不達意的演出

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林為洲臉書
立法委員林為洲今天在臉書批露光復中學學生當初決定扮演納粹的書面理由。林為洲表示，從表演過程，看不出文字綱要中，想表達「納粹殘暴、自由可貴」的內容。(圖/截取自立法委員林為洲臉書)
高中生扮納粹 惹怒德、以代表
新竹光復高中學生在校慶活動扮演納粹遊行，引發軒然大波。（取自Pixar Luxu臉書）

新竹光復中學學生打扮成德國納粹引發社會以及國際爭議，國民黨立委林為洲今天在臉書公布納粹遊行介紹詞全文，其中竟然還提到「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們放進毒氣室」，介紹詞還稱納粹確實做了可怕行為，更該珍惜民主自由，林為洲感慨「一場詞不達意的演出。」

學生在介紹詞中寫道，「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們放進毒氣室，納粹軍隊以紀律為名，忠誠為信念，卻變成殘暴軍團，並開啟世界大戰，希特勒確實存在過，納粹也確實做了可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」

事實上，「毒氣室」是國際敏感語言，不宜公開開玩笑，美國前阿肯色州州長哈克比在爭取共和黨提名總統候選人時，脫口說出「歐巴馬把以色列推向納粹毒氣室的大門」（he will take the Israelis and march them to the door of the oven）結果引發媒體及輿論撻伐。

林為洲表示，這是一場表演創作，應該沒有爭議。但是表演過程，看不出文字綱要中想表達「納粹殘暴、自由可貴」的內容。

林也替學生叫屈，電影、小說、繪畫等創作中，以納粹時期為背景，出現納粹人物、圖像，所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因爲它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者，「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」

(中時)

關鍵字：納粹氣室毒氣介紹學生
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