學生扮納粹 林為洲感慨：詞不達意的演出
新竹光復中學學生打扮成德國納粹引發社會以及國際爭議，國民黨立委林為洲今天在臉書公布納粹遊行介紹詞全文，其中竟然還提到「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們放進毒氣室」，介紹詞還稱納粹確實做了可怕行為，更該珍惜民主自由，林為洲感慨「一場詞不達意的演出。」
學生在介紹詞中寫道，「快向希特勒敬禮，不然坦克壓過你們，把你們放進毒氣室，納粹軍隊以紀律為名，忠誠為信念，卻變成殘暴軍團，並開啟世界大戰，希特勒確實存在過，納粹也確實做了可怕的行為，所以我們才要珍惜民主自由。」
事實上，「毒氣室」是國際敏感語言，不宜公開開玩笑，美國前阿肯色州州長哈克比在爭取共和黨提名總統候選人時，脫口說出「歐巴馬把以色列推向納粹毒氣室的大門」（he will take the Israelis and march them to the door of the oven）結果引發媒體及輿論撻伐。
林為洲表示，這是一場表演創作，應該沒有爭議。但是表演過程，看不出文字綱要中想表達「納粹殘暴、自由可貴」的內容。
林也替學生叫屈，電影、小說、繪畫等創作中，以納粹時期為背景，出現納粹人物、圖像，所在多有，我們會評論其觀點及藝術水平，但不會因爲它不是好作品，而要作者道歉，更不會用行政手段懲罰作者或出版發行者，「停止霸凌光復中學，收回行政處罰。」
(中時)
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