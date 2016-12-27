安倍將訪珍珠港 凸顯美日關係緊密

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日本首相安倍晉三今天在夏威夷數個紀念地點停留與追思，並預定明天參訪1941年日軍所偷襲的珍珠港。安倍此行意在彰顯美、日堅強的盟邦關係。

路透社報導，安倍前往紀念陣亡美軍的國家太平洋軍人公墓，於花圈前默哀，並未發表談話。

安倍另在2位內閣閣員陪同下，前往檀香山的麥基基公墓（Makiki Cemetery），於紀念碑石前的白色花圈前鞠躬。麥基基公墓紀念19世紀僑居檀香山的日本人。

安倍這次訪問的高潮，是明天與美國總統歐巴馬參訪珍珠港。日軍75年前偷襲珍珠港，導致美國捲入二次世界大戰。夏威夷出生的歐巴馬，目前正在此地度假。

幕僚本月曾表示，安倍沒有計畫為1941年偷襲珍珠港道歉，但會撫慰在戰爭中喪生的英靈。

安倍到訪檀香山的7個月前，歐巴馬才成為首位訪問廣島的美國總統。美國於1945年在廣島投下原子彈，加速二戰的結束。

法新社報導，過去曾有日本首相訪問珍珠港，但安倍是首位到美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（US Arizona Memorial）的日相。1177名美軍於亞利桑那號遇襲時喪生。

安倍出發前表示，這次參訪問紀念館，是因為「我們不能再重蹈戰爭恐懼的覆轍」。（譯者：中央社陳亦偉）1051227

(中央社)