安倍將訪珍珠港 凸顯美日關係緊密
日本首相安倍晉三今天在夏威夷數個紀念地點停留與追思，並預定明天參訪1941年日軍所偷襲的珍珠港。安倍此行意在彰顯美、日堅強的盟邦關係。
路透社報導，安倍前往紀念陣亡美軍的國家太平洋軍人公墓，於花圈前默哀，並未發表談話。
安倍另在2位內閣閣員陪同下，前往檀香山的麥基基公墓（Makiki Cemetery），於紀念碑石前的白色花圈前鞠躬。麥基基公墓紀念19世紀僑居檀香山的日本人。
安倍這次訪問的高潮，是明天與美國總統歐巴馬參訪珍珠港。日軍75年前偷襲珍珠港，導致美國捲入二次世界大戰。夏威夷出生的歐巴馬，目前正在此地度假。
幕僚本月曾表示，安倍沒有計畫為1941年偷襲珍珠港道歉，但會撫慰在戰爭中喪生的英靈。
安倍到訪檀香山的7個月前，歐巴馬才成為首位訪問廣島的美國總統。美國於1945年在廣島投下原子彈，加速二戰的結束。
法新社報導，過去曾有日本首相訪問珍珠港，但安倍是首位到美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（US Arizona Memorial）的日相。1177名美軍於亞利桑那號遇襲時喪生。
安倍出發前表示，這次參訪問紀念館，是因為「我們不能再重蹈戰爭恐懼的覆轍」。（譯者：中央社陳亦偉）1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。