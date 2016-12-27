為救寵物返火場 女不幸葬身火窟

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台中市大雅區雅潭路三段一處鐵皮民房27日凌晨發生火警，一名女子逃出後，為救受困寵物再度進入，卻身陷火場不幸罹難。（消防局提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月27日

台中市大雅區雅潭路三段一處鐵皮民房今天凌晨發生火警，一名女子逃出後，為救受困寵物再度進入，卻身陷火場不幸罹難。

台中市消防局今天凌晨2時57分接獲報案，指大雅區雅潭路三段一處鐵皮民房發生火警，派遣14車50人前往救援。

消防局表示，到場發現火煙竄出，現場民眾向救援人員表示，一名女子逃出後，為救受困寵物再度進入屋內，疑似受困火場。

消防人員立即佈水線搶救，火勢迅速在凌晨3時33分撲滅，不過，救援人員在建物後方臥室，發現這名年約23歲的女性罹難者。至於起火原因仍待調查。1051227

(中央社)