羅智強：國民黨不缺人才 缺團結
針對下屆台北市長的參選，國民黨被外界批評「沒人才了嗎？」曾擔任馬政府時代總統府發言人，並且宣布要三階段投入台北市長選舉的羅智強，昨在其臉書中針對「國民黨沒人」這句話表示不服氣，他說，「國民黨的缺的從不是人才，是團結。」
他說，信手捻來，國民黨裡的人才濟濟。可是，為什麼搞到好像「沒人才」？他分析「那是因為有的人對政治感到灰心，有的人可能覺得時機尚未成熟，有的人另有更想追求的人生規劃，而另一個關鍵因素，則是國民黨的內鬥文化，讓很多人才怯步。因為向他們射箭的，往往是來自自己的同志。」
他在臉書中點名曾擔任過行政院長的江宜樺、張善政，或是在政務官層級的曾銘宗、管中閔、葉匡時、陳雄文，還有一直有志於台北市長的丁守中，也是參選台北市長的好人選。
羅智強已決定要投入台北市長選舉，怎麼會在臉書盡説其他人的好話？他解釋，因為「我對自己也很有自信」，他說，他不把這些黨內優秀人才視為「對手」，而是當成「各自登山努力的同志先進」。他認為，個人的勝利固然重要，但「理念的勝利」遠比「個人的勝利」重要的太多太多。
至於2018年國民黨在台北市長的選舉樂觀嗎？羅智強說，沒有不樂觀的道理，但前提是，國民黨內有志角逐台北市長的人，必須有雅量，接受比自己更好人選，為「共同的理念」而戰！
(旺報)
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