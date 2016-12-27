台美軍事交流升級 陸輿論轉向武統解決
美國總統歐巴馬簽署《2017財政年度國防授權法》生效，該法案首度明確納入台美高級軍事交流章節，也突破目前台灣國防部長不得訪問華府的限制。中評社「思客廚房」專欄指出，台美升級軍事交流，必定會削弱大陸和平解決台灣問題的耐心，從而認真考慮軍事解決的選項。
根據《2017財政年度國防授權法》，未來美國國防部「助理部長以上級別文官」與「現役軍官」將可赴台交流，並撥款8000萬美元成立一個對抗中國和俄羅斯的宣傳中心。
「思客廚房」認為，台美軍事交流法案的簽署將讓台灣誤把美國當「後台」，蔡英文自然更不可能承認「九二共識」。但這對台灣非常不利，英川通話已經讓台灣失去聖多美普林西比這個邦交國，過度寄希望美國，會讓台灣的戰略顯得十分單薄，對美國只能聽之任之，沒有還手的餘地。而對美國來說，台灣只是遏制中國崛起的一個籌碼。
川普和蔡英文通話後，大陸國內輿論開始走向應採取更能震懾台灣的軍事動作，打擊台獨份子囂張氣餡。「思客廚房」表示，相信大陸如果真要出大招，台灣的經濟就垮了，到時候還買得起武器嗎？在台海問題上，大陸絕對擁有足夠的話語權和掌控力。如今，在維護台海的和平與穩定上，我們只想說「沒事不惹事，事來了不怕事。」
(中時)
文章來源：中評社
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