大咖競逐 國民黨明中常會風暴將至
中國國民黨12月21日中常會在一度流會後勉強湊足開會人數通過提前黨主席改選案，合法性立即遭質疑，中常委姚江臨遞狀對黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟。影響所及，連勝文、郝龍斌、王金平、吳敦義等都站在黨中央對立面，本周三國民黨中常會在「翻案」壓力下，預期雙方攻守相當激烈。
據《中評網》分析報導，由於國民黨這屆黨主席和2020大選息息相關，黨主席洪秀柱表態爭取連任外，副主席郝龍斌動作頻頻；前副總統吳敦義也有批勢力在集結，連前總統馬英九也傳出可能參選主席。雖然馬再選2020可能性不高，但馬英九為吳敦義2020跨刀？馬吳繼2012再度結盟可能性不少。
該文指出，洪秀柱先天弱勢，尋求連任是一場艱困任務。馬若參選主席為吳敦義跨刀，這倒是極具創意的做法。首先，已當過8年總統的馬英九高度夠、能量強，有利於國民黨的再整合。且新任主席要處理2018縣市長選舉提名，大權在握也容易得罪人，選完之後還要扛縣市長選舉成敗之責，若選得不好，可能被要求下台負責。
失去政權後的國民黨幾已被打趴在地，想靠強心針快速復甦是不可能的，不論誰來接手黨主席，洪秀柱、郝龍斌、吳敦義、馬英九等都肩負讓國民黨前景露曙光重責，走過這場國民黨大分裂的陣痛期。
(中時電子報)
文章來源：馬英九重出江湖機會有多高？
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