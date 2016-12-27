遭假借名義募款 米可白爆氣：我不會放過你

米可白遭假借名義募款，氣得她直呼「不會放過你」。（圖／本報系資料照片）

女星米可白是演藝圈中的愛狗人士，除了呼籲領養代替購買外，她打破名犬迷思，領養兩隻米克斯犬，為了替毛孩子盡一份心力，米可白與老公謝銘杰蓋狗舍，成立「飛寶找一個家」志工團，不料米可白卻發現，有不肖分子假藉她名義四處募款，氣得她直呼「要是被我抓到⋯我不會放過你⋯」。

米可白發現近期有藝人和粉絲收到自稱她的助理做流浪動物募款，米可白昨（26日）在臉書發文強調：「我們成立『飛寶找一個家』的狗舍，對外從不向人募款跟募資」，呼籲大家要小心，不要上當受騙。

米可白憂愛心遭利用，也向該不肖分子喊話：「也請那個騙子⋯不要利用大家對浪浪的愛心，招搖撞騙⋯要是被我抓到⋯我不會放過你⋯。」

(中時電子報)