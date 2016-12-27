NBA》籃網迎戰黃蜂 先發陣容變動求止敗

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林書豪領軍在主場迎戰前東家黃蜂，總教練艾金生變換先發陣容祈求能止敗。(美聯社資料照)

5連敗纏身的籃網，27日在主場迎戰黃蜂，總教練艾金生再次變換先發陣容，由喬哈里斯頂替波達諾維斯先發，期盼能夠中止連敗命運。

籃網此役先發陣容分別是控衛林書豪、得分後衛吉爾派崔克、鋒線分別是布克與喬哈里斯、中鋒布魯克羅培茲，其中布克休兵1場之後回到球場，這是艾金生連續5場變動先發。

艾金生表示，雖然不穩定的先發陣容會導致增加失誤率，但這也同時可以讓球員有更多發揮空間，如今就要看它們能否把握住機會了。

(中時電子報)