台中公寓大樓火警 11人嗆傷送醫

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台中市南區美村南路一棟8層樓的公寓大樓26日深夜發生火警，起火點位於6樓，台中市消防局獲報到場救出11名住戶，所幸均輕微嗆傷，經送醫已無大礙。（消防局提供）中央社記者廖壬楷傳真 105年12月27日

台中市南區美村南路一棟8層樓的公寓大樓昨天深夜發生火警，起火點位於6樓，台中市消防局獲報到場救出11名住戶，所幸均輕微嗆傷，經送醫已無大礙。

台中市消防局昨天深夜11時32分接獲報案，指南區美村南路一棟8層樓的公寓大樓發生火警，派遣23車80人前往救援。

消防局表示，到場發現大樓6樓有火煙竄出，且疑似有民眾受困，救援人員除立即佈水線搶救，並以雲梯車於6樓陽台救出3名受困民眾。

另外，消防人員在大樓7樓引導6名受困民眾下樓，另有2名民眾自行逃出屋外，輕微嗆傷的11人經送醫已無大礙。至於起火原因仍待進一步調查。1051227

(中央社)