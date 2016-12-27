西雅圖遊民耶誕吃牛排 善心人不欲人知

西雅圖聯合福音教會今年耶誕節為遊民準備的餐點，菜色格外豐富，因為一位匿名善心人士捐了3500磅（約1589公斤）的肋眼牛排，為無家可歸的民眾貼心加菜。

西雅圖聯合福音教會（Union Gospel Mission）主廚費雪（Jordan Fisher）接受媒體訪問時表示，今年耶誕節收到有人捐贈了高達3500磅的肋眼牛排（rib-eye steak），「我知道的時候，嚇了一大跳。」

費雪說：「這是很難得的事。像我們這樣的機構，並不會常常碰到這樣的狀況。」

在今年耶誕節當天，前往西雅圖聯合福音教會各地救濟站吃飯的遊民，不管大人或小孩，每個人都吃到了一份肋眼牛排。除了肋眼牛排，這頓「耶誕大餐」的菜餚還包括鮮蝦、香草紅蘿蔔，以及灑著細碎培根的烘焙馬鈴薯。

教會人士表示，捐贈牛排的善心人士要求保持匿名。根據義工估計，今年耶誕節全天供應餐點約1300份。

每天三餐都靠聯合福音教會救濟站提供的遊民查維斯（Catalina Chavez）接受華盛頓州地方電視台KOMO訪問時表示，今年這頓耶誕大餐非常美味可口，「想不到會有這樣的好心人，做出這樣的奉獻，希望我們能快樂地度過耶誕節這一天。真是有福。」1051227

(中央社)