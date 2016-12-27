中南部空氣品質差 民眾應減少戶外活動

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受大氣擴散條件不佳等因素影響，27日中南部多個測站空氣品質指標（AQI）達151以上「對所有族群不健康」的紅色指標，圖為嘉義市區上空一片灰濛濛情景。中央社記者江俊亮攝 105年12月27日

受大氣擴散條件不佳等因素影響，中南部多個測站空氣品質指標（AQI）達151以上「對所有族群不健康」的紅色指標，所有族群應減少戶外活動。

根據環保署空氣品質監測站資料，今天上午8時嘉義市AQI達153、新營152、善化155、安南154、台南155、左營161、小港158、屏東152、潮州153，嘉義以南幾乎都達紅色警戒等級。

空氣品質指標（AQI）151～200對所有人的健康都有影響，尤其對敏感族群可能產生較嚴重影響，因此環保署特別提醒雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。

嘉義市環保局表示，台灣秋冬季節因大氣擴散條件不佳、東北季風帶來境外污染物等因素影響，空氣品質容易惡化，每年10月至隔年3月全國細懸浮微粒（PM2.5）超標率約32%，台中以南至高屏超標率更高達48%。

根據環保署空氣品質指標與健康影響及活動建議，AQI達151～200時，民眾若有眼睛痛、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應減少體力消耗，尤其是減少戶外活動；學生族群應避免長時間劇烈運動或其它戶外活動。

對於敏感性族群，尤其有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人而言，建議留在室內，並減少體力消耗活動，若必要外出時，應配戴口罩；有氣喘的人，可能需要增加使用吸入劑的頻率。1051227

(中央社)