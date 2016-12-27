中南部空氣品質差 民眾應減少戶外活動
受大氣擴散條件不佳等因素影響，中南部多個測站空氣品質指標（AQI）達151以上「對所有族群不健康」的紅色指標，所有族群應減少戶外活動。
根據環保署空氣品質監測站資料，今天上午8時嘉義市AQI達153、新營152、善化155、安南154、台南155、左營161、小港158、屏東152、潮州153，嘉義以南幾乎都達紅色警戒等級。
空氣品質指標（AQI）151～200對所有人的健康都有影響，尤其對敏感族群可能產生較嚴重影響，因此環保署特別提醒雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。
嘉義市環保局表示，台灣秋冬季節因大氣擴散條件不佳、東北季風帶來境外污染物等因素影響，空氣品質容易惡化，每年10月至隔年3月全國細懸浮微粒（PM2.5）超標率約32%，台中以南至高屏超標率更高達48%。
根據環保署空氣品質指標與健康影響及活動建議，AQI達151～200時，民眾若有眼睛痛、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應減少體力消耗，尤其是減少戶外活動；學生族群應避免長時間劇烈運動或其它戶外活動。
對於敏感性族群，尤其有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人而言，建議留在室內，並減少體力消耗活動，若必要外出時，應配戴口罩；有氣喘的人，可能需要增加使用吸入劑的頻率。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。