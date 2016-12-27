不為身材傷腦筋 艾米舒默自我鼓勵

好萊塢喜劇女星艾米舒默雖然常因身材成為話題焦點，卻透過社群網站經常與粉絲分享正面思考。她最新喊出的「太有福了，不必有壓力」，獲得大批網友按讚。

艾米舒默（Amy Schumer）今天在Instagram發表一張她站在貼身衣物貨架前的照片。頭上戴著橘色毛線帽的這名女星，手上拿著穿著內衣的模特兒海報，她在發文當中寫道：「太有福了，不必有壓力。」

這張照片上傳短短5小時，已有將近3萬5000名網友熱烈按讚。有網友留言回應寫道：「妳是最棒的。」也有網友回應說：「妳比那個模特兒還性感。」

身高170公分的這位女星曾表示，自己平常穿的衣服尺寸是六號或八號。她曾被一家雜誌歸在未先徵詢情況下，在報導內容當中歸類為「大尺碼」（plus size）而表示抗議。1051227

(中央社)