馬英九曾騙女兒用鮮血換牛奶喝 遭太座罵

前總統馬英九今天說，他已第189次捐血，並分享30年前趣事。捐血後送牛奶，拿回家給女兒喝，告訴女兒，「這是爸爸用鮮血換來的」，女兒竟然被我感動得哭了」，太太罵他騙小孩的眼淚。

馬英九在臉書說，他上週到捐血中心捐血，「這是我第189次捐血，也是我卸任後的第一次」。

他透露，第一次捐血是受到一位台大醫科學姊的影響，當時看到個頭小小的她投書分享捐血經驗，讓「堂堂七尺之軀」的他很慚愧，因此開啟了他捐血之路。30年來捐了47公升的血。

談到捐血，馬英九想起30年前的趣事。他說，捐血中心都會在捐血後送牛奶、餅乾，記得有次把牛奶帶回家給女兒喝，並且用感性的語氣告訴她，「這是爸爸用鮮血換來的，女兒竟然被我感動得哭了，以為家裡沒錢買牛奶要爸爸用血來換！太太因此罵我騙小孩的眼淚！」

他說，8年總統任內，出訪友邦多半會到疫區，回國後有一段禁捐期（多為一年），血友稱為「坐血監」，因此捐血業績遠低於上任前。尤其是市長任內8年，改採分離式捐血之後，業績大進，堂堂進入三位數。

卸任後，他決定繼續捐血。現在已超過65歲，因此按照逾齡捐血的規定僅能捐250cc的全血，間隔必須延長至3個月。分離式捐血的次數也限制為一年最多12次。

他說，現在國人體能有進步，不但平均餘命增加，超過65歲且身體狀況良好的人也增加了，捐血的年齡上限應該考慮放寬，讓更多有意願、有愛心的人可以貢獻。

馬英九說，台灣的捐血率（約7.5%）一向世界第一，台灣人的愛心是這塊土地最美的風景，也是能立足世界的重要原因。大家挽袖捐血，不只可以幫助他人，更能夠強健身體，因為定期捐血更可以加速血液新陳代謝。「尤其在寒冷的冬天，用你的熱血溫暖自己，也溫暖他人」。1051227

(中央社)