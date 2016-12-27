NBA》林書豪17分4助攻 籃網逆襲黃蜂中止5連敗

林書豪受傷下場，籃網逆襲黃蜂中止5連敗。(美聯社)

林書豪27日帶領籃網在主場迎戰前東家黃蜂，手感絕佳的他11投6中，攻下17分、4助攻、2抄截，可惜卻在第三節再次受傷提前退場，幸好布魯克羅培茲、吉爾派崔克與波達諾維奇挺身而出，佛義投進絕殺三分球，籃網120比118逆轉勝，中止5連敗。

籃網總教練艾金生此役將原本的先發球員波達諾維奇放在板凳，改由喬哈里斯頂替，希望能藉由變換陣容能夠止敗，可惜防線崩潰，被黃蜂的旋風節奏徹底撕裂，單節投籃命中率高達63.6%，失分高達40分。

籃網本身單節投籃命中率雖然也有50%，而且還投進4顆三分球，但在12比10領先時被對手打出13比2攻勢，此後只能苦苦追趕，首節落後9分。

第二節，找回手感的林書豪持續有絕佳表現，不但4投2中，攻下8分，還有2次抄截，並且多次靠著犀利切入製造空檔給隊友輕鬆出手機會，可惜隊友都沒能把握住，沒能縮小落後差距，兩隊單節都得到23分，籃網仍舊落後黃蜂9分。

易籃後，林書豪打得很出色，得分與助攻都有絕佳表現，可說是他傷癒歸隊後最好的一場比賽，然而林書豪卻在一次切入底線反手上籃的時候踩到防守球員的腳，瞬間拉動了左大腿舊傷，林書豪緊急喊出暫停直接走回休息室進行包紮，已無法回到球場了，豪哥此役11投6中，攻下17分、4助攻、2抄截。

決勝節，布魯克羅培茲多次在禁區內強攻得手，個人連得10分，吉爾派崔克與波達諾維奇則在最後1分鐘時分別在左右45度角砍進三分球，籃網取得4分領先，黃蜂巴坦回敬三分球，席勒在最後2.3秒補籃得手，黃蜂118比117超前。

籃網喊暫停布署最後一擊，替補球員佛義在弧頂三分線外接到球權之後，虛晃一下立即拔起跳投，只見球在空中劃出美麗弧線然後在槍響時破網，憑藉這記絕殺球，籃網中止了面對東區球隊的11連敗，以及與黃蜂對戰5連敗。

致勝功臣佛義整場比賽只出手2次，而命中的唯一一球就是救命三分球。佛義賽後受訪時表示，林書豪受傷對於球隊有很大影響，但也同時激發了全隊士氣，大家都想要為他贏得這場比賽，我們終於做到了。

黃蜂此役5人得分上雙，除了林書豪外，布魯克羅培茲21分，吉爾派崔克23分，波達諾維奇26分，荷利斯傑佛生10分。

黃蜂6人得分上雙，巴坦24分，肯巴沃克與席勒各15分，蘭姆17分，卡明斯基13分，吉爾克里斯12分、10籃板。

(中時電子報)