暗諷「全民霸凌」 納豆轟：台灣就是道貌岸然之處

納豆臉書發文引起網友關注平。(圖/影視攝影組攝)

藝人納豆不僅主持功力有目共睹，跨足電影更以《一路順風》入圍最佳男配角，演藝之路可說相當順遂，不過昨天卻在臉書砲轟「台灣是個道貌岸然的地方」，此段發文讓網友推測，是為學生在校慶變裝納粹惹議抱不平。

納豆臉書全文。(圖/納豆臉書)

納豆臉書痛批台灣有種亂象，就是明明所有事情大家都在做，但是卻也都在謾罵，尤其只要找到點就可以幾近霸凌方式攻擊，這讓納豆質疑如果想追求進步，那為何只會停留原地攻擊他人，為何只會一昧跟隨媒體報導就被牽著鼻子走，更感嘆「把別人拉下來並不是讓自己往前走的方法」，此段發文也獲得眾多網友讚同，直呼台灣亂象就是「永遠都網路鄉民在帶風向」。

(中時電子報)