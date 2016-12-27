NBA》刺客與韋少獲上周東西區最佳球員

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雷霆隊韋斯布魯克(右)帶領球隊上周拿下3勝1敗，獲選最佳球員殊榮。(美聯社資料照)

塞爾提克與雷霆上周分獲3勝1敗佳績，刺客艾塞亞湯瑪斯與韋斯布魯克獲選東西區最佳球員。

塞爾提克上周3勝都來自於客場，成功扮演「奧客」角色，艾塞亞湯瑪斯場均33.3分東區最佳，7.3次助攻也在水準之上，21日延長賽擊敗灰熊，小刺客攻下生涯最高44分，其中36分來自於下半場以及延長賽。

韋斯布魯克上周場均高達41分，全聯盟第一，外加10籃板以及9.8助攻，繳出準大三元的成績單，同時也是聯盟史上第3位能夠連續3場有超過40分、10籃板、5助攻的球員，追上貝勒以及大帥張伯倫的成就。

24日面對塞爾提克韋少更是41分、11籃板、11助攻，本季第14次大三元，生涯第6次單場40分以上的大三元，緊追在「大O」羅伯森22次與張伯倫7次之後。

(中時電子報)