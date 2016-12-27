中國反擊美國最強大武器不是核彈 而是...
美國總統當選人川普曾表示或將針對中國採取多種措施，如對中國製造進口產品課徵45%關稅；並動用「台灣牌」，打破奉行44年的「一個中國」政策。雙雙遭到自家人打臉，警告其風險性，指出中國反擊美國最強大武器不是核彈，而是意想不到的大陸遊客。
課徵45%關稅一事，多位經濟學家回應，將引發一場可能導致全世界衰退的劇烈貿易戰。很快，川普競選陣營就不再提及這種想法，或許他們已意識到後果將會多危險。
另外打「台灣牌」，承認台灣是獨立國家，終結美國的「一個中國」政策。美國《進步日報》舉例台灣陸客銳減示警，指在2014年，中國大陸每年就向美國發送遊客180萬人次。如今，該數字或已達到250萬人次，每年在美消費近200億美元並創造數萬個工作機會。倘若川普續打「台灣牌」，美國將承受嚴重經濟後果。
(中時電子報)
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