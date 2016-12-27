搶寒假住宿商機 新竹豐邑喜來登祭優惠

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新竹豐邑喜來登大飯店近年打造館內兒童遊戲室及主題房吸引許多家庭入住、遊玩，看好國人常利用寒假規劃家庭出外旅遊，利用既有優勢自即日起至明年1月12日推出「寒假優惠住房」專案限時線上訂房，相當於原價8折。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，「寒假優惠住房」專案可在明年3月31日前入住，只要4,999元，內容包含高級客房、自助早餐兩客及DIY休閒活動券1張，另贈兒童備品1份，原價6,237元並含稅及服務費。

新竹豐邑喜來登指出，為體貼小家庭入住，6歲以下兒童可享免費自助早餐，消費者可選擇平、假日入住，但不適用12月31日及明年1月28日至30日春節期間。

(工商)