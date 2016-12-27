川普批聯合國：已淪聊天俱樂部

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儘管美國總統當選人川普施壓，要求美國動用否決權，聯合國安理會日前仍通過決議，要求以色列停止於巴勒斯坦境內屯墾。川普今天推文，用「悲哀」一詞抨擊聯合國。

路透社報導，川普於推特寫道「聯合國有如此巨大的潛力，但如今已淪為一個供人聚會、享受歡談時光的俱樂部，真悲哀！」

美聯社報導，川普23日曾警告：「有關聯合國，1月20日以後將有所不同」。川普將於明年1月20日就任總統。

無視川普要求美國應動用否決權，歐巴馬政府23日在安理會投票時棄權，將它與以色列領導人多年的低迷關係推向高潮。1051227

(中央社)