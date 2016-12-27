MLB》道奇搞不定多西爾 三隊加入爭奪戰
道奇季後成功留下透納及簡森後，就一直打算跟雙城交易，換來今年曾來台參加活動的二壘手多西爾，但雙方協商至今未果，道奇想搶人，現在可得加緊腳步了！據美媒指出，今年度過失望一季的紅雀，以及國民、巨人，似乎也有意加入戰局。
道奇上季多用32歲的坎卓克及37歲的厄特利，輪流鎮守二壘大關，但如今坎卓克到費城人，厄特利也成為自由球員，手邊無大將，讓他們一直極力想迎來上季打出42轟、99分打點，被評價為二壘手中，身手僅次太空人阿圖維、水手坎諾的多西爾助拳，但條件一直談不攏，現傳出紅雀也想投身競逐行列。
大聯盟官網報導，極力想加強火力的紅雀，原先發二壘是由柯頓黃擔綱，他也被紅雀視為重建的要角之一，不過他上季出賽121場，打擊率2成40、上壘率3成27、長打率3成55的成績，並不出色，也讓紅雀動了想迎來多西爾的念頭。
若紅雀搶人成功，柯頓黃則可能轉戰外野，不過想達標可不是那麼容易。消息指出，現在檯面上除了道奇跟紅雀，國民、巨人也都在伺機而動，難說不會半路攔胡，這名明星級的二壘手到底會落腳何處，還很難說。
(中時電子報)
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