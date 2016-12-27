選美皇后爛醉打人重傷 攻擊罪嫌送法辦
現任佛羅里達州地方選美冠軍，可望角逐2017年全州選美小姐后冠的巴瑟洛日前在自家派對喝得爛醉，拿鋁製球棒把人打成重傷，如今以攻擊重罪被移送法辦。
26歲的巴瑟洛（Vanessa Lucille Barcelo）是現任邁阿密湖（Miami Lakes）地方選美比賽冠軍，接下來將代表邁阿密湖出賽，角逐2017年的佛羅里達州小姐選美大賽冠軍寶座。
根據法院紀錄，巴瑟洛22日在自家開派對，慶祝經營糕點事業有成，她與許多賓客在狂歡之際都喝得爛醉如泥。巴瑟洛後來與一名男子發生爭執，對他下達逐客令，男子準備離去時遭到巴瑟洛動手推下樓梯。
法院紀錄指出，巴瑟洛隨後取出一把鋁製球棒，朝著已經走出屋外的這名男子的肩膀與背部不斷痛打。附近一名警衛聞訊前來，把球棒拿走，但另一名男子則加入巴瑟洛的打人行列，揮拳將這名男性受害者打到昏迷倒地，巴瑟洛則上前繼續朝著已經昏迷的受害者臉部毆打。
警方獲報趕抵現場，巴瑟洛否認打人，但因為手上沾滿血跡，員警以持有致命武器攻擊重罪等罪名將她逮捕，並移送法辦。
巴瑟洛在事件發生後透過律師提姆李克曼（Josef Timlichman）對媒體表示，遭到起訴的罪名與事實不符。
提姆李克曼說，巴瑟洛「不但甜美，而且非常體貼，並不是有暴力傾向的人，她只是在碰到狀況的時候，做出了她所認為的適度反應。」
法院紀錄顯示，受害者被送醫之後住院治療，左眼傷勢非常嚴重。
對於巴瑟洛是否仍將角逐全州的選美比賽，2017年佛羅里達州小姐（Miss Florida USA Pageant）選美比賽主辦單位發表聲明表示，由於全案已進入司法程序，目前不便發表評論，但各個地區的選美比賽都有訂定參賽者的品德公約與責任義務，主辦單位將在司法判決出爐之後作出通盤考量。1051227
(中央社)
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