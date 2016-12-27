小客車衝撞槽化島 宛如電影飛車特技
通霄警分局今天指出，54歲陳姓駕駛開車行經苗140線11公里處，疑精神恍惚自撞槽化島，整台車飛了起來，宛如電影飛車特技，所幸駕駛被送醫急救無明顯外傷。
警方指出，陳男26日駕駛銀色轎車返家途中，從台中大甲區往苗栗三義方向行駛，行經苗140線「Y」字型路口，原本應該直行或左轉，但駕駛卻往中央的槽化島直接衝撞上去。
整台車飛越30公分高槽化島，更往前滑行約10公尺才停下，左半部車頭扭曲變形，冒出陣陣白煙，陳男一度受困在車內，救護人員接獲通報到達現場，和附近民眾一起把駕駛拉出送醫急救。
陳男被送到醫院沒有明顯外傷，但也被嚇得說不出話，至於意外發生原因，警方表示，經醫院抽血檢測，確認酒測值為零，駕駛沒有酒駕，不排除是精神恍惚、未注意前方路況才會自撞槽化島。
警方指出，該路段5月份也曾經發生類似自撞意外，導致2死2傷慘劇，呼籲民眾行經應小心慢行，以策安全。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。