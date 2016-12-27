小客車衝撞槽化島 宛如電影飛車特技

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通霄警分局27日指出，54歲陳姓駕駛開車行經苗140線11公里處，疑精神恍惚自撞槽化島，整台車飛了起來，宛如電影飛車特技，所幸駕駛被送醫急救無明顯外傷。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 105年12月27日

通霄警分局今天指出，54歲陳姓駕駛開車行經苗140線11公里處，疑精神恍惚自撞槽化島，整台車飛了起來，宛如電影飛車特技，所幸駕駛被送醫急救無明顯外傷。

警方指出，陳男26日駕駛銀色轎車返家途中，從台中大甲區往苗栗三義方向行駛，行經苗140線「Y」字型路口，原本應該直行或左轉，但駕駛卻往中央的槽化島直接衝撞上去。

整台車飛越30公分高槽化島，更往前滑行約10公尺才停下，左半部車頭扭曲變形，冒出陣陣白煙，陳男一度受困在車內，救護人員接獲通報到達現場，和附近民眾一起把駕駛拉出送醫急救。

陳男被送到醫院沒有明顯外傷，但也被嚇得說不出話，至於意外發生原因，警方表示，經醫院抽血檢測，確認酒測值為零，駕駛沒有酒駕，不排除是精神恍惚、未注意前方路況才會自撞槽化島。

警方指出，該路段5月份也曾經發生類似自撞意外，導致2死2傷慘劇，呼籲民眾行經應小心慢行，以策安全。1051227

(中央社)