巴西眾院支持泰梅爾政府指數高
儘管巴西政經情勢仍不穩，但巴西民主運動黨籍總統泰梅爾在眾議院獲得巴西近代史上最高的執政支持率。
「聖保羅州報」（O Estado de S.Paulo）提供的數據顯示，泰梅爾（Michel Temer）執政7個月以來，眾議員在88%議會表決的記名投票中，跟隨政府的指示。
被罷免的工黨籍前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）第2任期平均執政支持率為63%。
聯盟陣營對泰梅爾政府的支持非常一致，如在眾議院占最多席次的巴西民運黨，支持泰梅爾的指數達97%；眾議員人數第3多的巴西民主社會黨，支持泰梅爾的指數也相當。
工黨、勞工黨、巴西共產黨、社會自由黨和永續網5個政黨，大多數的時候和泰梅爾政府唱反調。
除了執政支持度水準高外，眾議員的態度也發生重大轉變。儘管巴西深陷經濟危機，巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案調查行動的有賞告密，威脅官商勾結的政客的仕途，眾議員在投票表決時，逐漸恢復遵從政黨領導人的指示。
根據分散投票的統計分析，0到10的眾議員叛逆指數，羅賽芙第2任期政治危機巔峰時得指數高達8.3，現在回降至3.9。
ABC聯邦大學公共政治學教授費南德斯（Ivan Fernandes）認為，政黨支持和配合政府指數高，證實了巴西的政府體系比想像中更像內閣制，「國家之間最大的區別不在於其治理體系，而是兩黨或多黨制。巴西是多黨制，如同內閣制一樣，政黨聯盟很重要。」1051227
(中央社)
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