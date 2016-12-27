她被稱女版陳為民痛哭 曹西平：下巴要不要敲掉？

凱莉卻因下巴被網友轟整形，前輩曹西平鼓勵她要做自己。（圖／取材自曹西平、凱莉KaiLi臉書）

女星凱莉從節目《國光幫幫忙》擔任助理主持嶄露頭角，近期在外景節目《綜藝玩很大》闖出知名度，不過鄰家女孩凱莉卻因下巴被網友轟整形，指她是女版陳為民爆哭，曹西平看了嘆「凱莉下巴要不要敲掉？」鼓勵她要做自己。

曹西平今早在臉書透露，凱莉因為遭酸下巴整型太假、太歪又太長，她難過得在錄影後台爆哭，直呼自己沒動刀，為什麼網友要這樣說她，曹西平鼓勵她要做自己「亡(網)友批評妳妳就要去整型了嗎，萬一整了以後其他地方又不好那是不是又要整，這些亡友的話妳也當真的（除非妳瘋了）」。

曹西平也談到，自己常被酸老藝人還不退休，口直心快的他也嗆聲：「我就是老藝人，我就是不退休，關你們什麼事」，曹西平認為，當藝人就不用怕遭批評，拿出真本事最重要，並替凱莉槓上酸民：「那你們下巴有多美，站出來給我們大家看看好嗎？」

(中時電子報)