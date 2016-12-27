面對歐巴馬嗆能選贏他 川普：不可能！

原本在選後相敬如賓的川普（圖左）與歐巴馬（圖右），卻在距離正式交接愈來愈近時開始打口水戰。（圖/美聯社）

面對即將卸任的歐巴馬總統（Barack Obama）日前嗆聲，如自己能選第三任必能擊敗川普（Donald Trump）的言論，身為新總統當選人的川普也不甘示弱，在自己的推特寫下「不可能！」反嗆回去，讓選後一直保持表面和諧的兩人，似乎在距離明年1月就職典禮不到一個月的現在，火藥味愈來愈濃。

據美國哥倫比亞廣播網（CBS）報導，即將卸任的歐巴馬總統日前在專訪時提到，如果他能競選第三任期，他相信自己能獲得大多數美國民眾的支持，進而擊敗川普。面對歐巴馬總統的論點，當事人川普也不甘示弱地在推特上酸了一回。川普表示，「回應歐巴馬說會選贏我一事，我的回答是：不可能！」川普更在推特上點出歐巴馬8年任期內有諸多像就業機會外移、伊斯蘭國（IS）和他的健保法案等問題，兩人之間的火藥味似乎愈演愈烈。

川普在推特反嗆歐巴馬，你「不可能」選贏我！（圖/川普推特）

美國法律上原未限制總統連選連任的次數，過去多因開國元勳、首任總統華盛頓（George Washington）的典範，讓總統連任一屆成為一種政治傳統。直到第二次世界大戰（WW II）期間，小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統實際打破此項傳統，連選連任共四屆後，才讓美國將連任一次的限制寫入法律之中。所以，歐巴馬與川普兩人的火藥桶僅限於口水戰成份，卻彷彿成為美國媒體新一波對民主黨與共和黨之間勢力消長的討論。

(中時電子報)