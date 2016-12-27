北北基大雨特報 今晚明晨低溫下探12度
受到東北季風增強的影響，中央氣象局今早針對基隆北海岸、大台北山區發布大雨特報。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，颱風納坦外圍或其殘餘的中層的水氣，今晚起至29日，迎風面的北部、東半部天氣陰冷，有局部雨，尤其28日水氣最多，降雨最明顯，各地皆有雨。
吳德榮表示，29日因水氣逐漸減少，背風面的中南部降雨減少，也很零星。30日白天起至31日冷氣團逐漸減弱，氣溫緩慢回升；東半部有局部雨，北部雲量較多，新竹以南天氣晴朗。元旦、2日東半部雲多有局部雨，西半部天氣穩定，氣溫繼續回升。
大陸冷氣團將影響至30日清晨，預計最低溫將岀現在27日夜至28日晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將降至12度左右，北台灣都會區也會在13、14度上下。中部最低溫也會降至13、14度，南部最低溫則會降至14至16度。
玉山、合歡山等3000公尺以上高山是否有降雪機會？最新模擬資料仍顯示，28、29日有水氣，但氣溫還差一些，降雪的條件稍差；但仍可能有霰、小冰珠等固態降水，或者霧淞發生的機會，可以持續觀察。
(中時)
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