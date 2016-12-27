網友自稱駐敘利亞美軍詐財 還扯上IS

元大商業銀行金門分行翁嘉蔆（左）機警識破詐騙集團，通知警方及時攔阻成功。（警方提供）

金門鄭姓男子與自稱是美軍駐敘利亞軍官的網友搭上線，被他編排搶救1名險遭伊斯蘭國綁架斬首的人質，過程宛如電影「即刻救援」情節，感動萬分熱淚盈眶，還匆匆趕到元大銀行準備匯款美金2500元至中國大陸，幫他墊付領取敘利亞政府獎金的空運費，還好行員翁嘉蔆機警識破詐騙集團的伎倆，通知警方及時攔阻成功。

警方調查，57歲鄭姓民眾日前透過網路臉書結識1名網友，對方自稱是華裔孤兒，目前是美軍駐敘利亞軍官，從小被美軍收養而跟著軍隊四處漂泊，每天過著槍林彈雨的生活，冒險犯難屢獲戰功；今年還曾成功救援1名被伊斯蘭國綁架，險遭斬首的人質，過程比電影「即刻救援」還驚險，敘利亞政府為了表示感謝，私下給了他一大筆金額不詳的美金，並託紅十字會用包裹寄到臺灣，因此拜託鄭男就近代收，並先墊付美金2500元的空運費。

該名美軍「軍官」還告訴鄭男在戰區不能使用行動電話，因此雙方都用臉書及LINE聯繫，鄭男被他的傳奇英雄故事唬得熱淚盈眶，滿心盡是崇慕之情，並不疑有他，乃於21日下午前往元大商業銀行金門分行，欲匯款美金2500元至中國大陸，做為轉送到台灣的包裹費用，進行他心中認定的國際援助。

行員翁嘉蔆見他神情慌張，立即對他展開防詐騙關懷提問，但鄭男不予理會執意匯款，翁員緊急向轄區金城派出所通報，員警黃敬亭及許智勝趕赴現場勸說，才及時成功攔阻。

金城分局長李智源表示，本案是典型的「假交友真詐騙」手法，翁姓行員機警於第一時間通報警方到場處理，值得鄉親讚許。相關詐騙訊息可上165官方網站查詢，如有任何疑問，歡迎撥打165專線查詢，避免上當受騙。

(中時)