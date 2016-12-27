喬治麥可辭世前 胖得離譜

英國流行樂壇天王喬治麥可耶誕節辭世，他唱紅的Last Christmas成絕響，不過他生前最後數月的影像曝光，整個人如吹了氣的氣球膨脹的離譜，不復見往昔帥哥的模樣。

根據娛樂消息網站TMZ報導，喬治麥可（George Michael）辭世前數月，過著深居簡出且受肥胖所苦的日子。

TMZ取得今年9月中在英格蘭的餐廳，鏡頭獵取他大尺寸身影又臃腫的模樣，完全不見往昔他剛出道，萬人迷大帥哥的翩翩丰采。

他的同性伴侶美髮師法迪費瓦茲（Fadi Fawaz）說，他最先發現喬治麥可安詳地躺在床上過世，時間是耶誕節的早晨。

他隨後在個人推特頁面貼文說，「這是令我終身難忘的耶誕節，起床後首先就發現伴侶安詳死在床上，我永遠也不會忘記你XX」。

不過喬治麥可的經紀人李普曼（Michael Lippman）則說，喬治麥可死於心臟衰竭。在此之前，警方表示，在英格蘭戈林（Goring）自宅辭世的喬治麥可，死因「不明，但並無疑點」。1051227

(中央社)