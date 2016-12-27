籃網主場戰黃蜂 林書豪盼改善失誤

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美NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪26日晚（當地時間）主場首次迎戰老東家夏洛特黃蜂隊，旱地拔蔥投籃是他主要練習姿勢之一。中央社記者黃兆平紐約攝 105年12月27日

自拍分享親手做的耶誕大餐後，美國職籃NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪今晚主場首次迎戰老東家夏洛特黃蜂隊，改善失誤是豪小子當務之急。

上次籃網客場出戰黃蜂隊，林書豪因腿傷無法出賽，這次在耶誕節後主場對戰老戰友， 由於仍是耶誕節長假，吸引不少亞裔球迷進場觀戰，有些人還特定早到，製作海報替豪小子加油並索取簽名。

林書豪傷後迄今上場6場，皆是吞敗收場，手感仍略顯生疏，耶誕節前背對背出戰金州勇士隊及克里夫蘭騎士隊，豪小子都發生多次失誤。

昨天耶誕節，林書豪家人都在台灣，最近奔波主客場的林書豪難得在家裡徹底放鬆休息，還自娛拍攝15秒親手料理耶誕大餐影片。

影片中，林書豪身穿灰色上衣，頭戴綠色毛帽，向網友說：「耶誕節快樂！我的家人在台灣看我弟弟，所以我今天自己煮飯。」還介紹親手下廚的牛排、飯和青菜等佳餚。1051227

(中央社)