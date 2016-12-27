埔里紙教堂漆器展 蝴蝶意象飛舞
新故鄉文教基金會今天起在南投縣埔里鎮紙教堂藝廊推出漆器展，作品以蝴蝶為主軸融入生活用品，讓使用者「與蝶共舞」。
新故鄉文教基金會與國立台灣工藝研究發展中心合作，今天起到民國106年2月12日在埔里紙教堂藝廊推出「花若盛開，蝴蝶自來」漆藝研創產品主題展，共12名工藝設計者、46件作品，以漆藝品呈現蝴蝶之美。
新故鄉文教基金會今天在紙教堂「流 GALLERY」藝廊舉辦開幕式，邀請12名作者分享創作、示範技藝，還有Butterfly交響樂團演奏，也讓民眾體驗漆藝彩貝蝴蝶的手作魅力，兼具視、聽、觸覺感官享受。
新故鄉文教基金會表示，台灣擁有豐富蝴蝶生態資源，展覽以「再現蝴蝶王國」為主軸，結合工藝設計創作者與社區營造，創造人文藝術與土地再造運動的結合，而蝴蝶從蛹到蛻化為自由亮麗的蝶體，代表生命依賴自然產生的過程與價值。
新故鄉表示，46件作品以蝴蝶為主軸，運用當代思維及手法，經由設計轉化，將漆藝結合蝴蝶文化的產物，展現在生活用品，融入現代民眾生活，讓使用者感受「與蝶共舞」的自由與美麗，也代表台灣源源不絕的生命力與創造力。1051227
(中央社)
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