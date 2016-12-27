史博館便利貼動畫 皮克斯週年展添新意
國立歷史博物館皮克斯30週年特展邀以便利貼動畫完成環遊世界夢想的創作者劉邦耀，為台灣觀眾量身打造作品「note me」，用萬張便利貼創作一支獨一無二動畫短片。
從開展第一天，邀觀眾在便條紙寫下關於皮克斯的記憶及參觀展覽心得，12月中旬累積超過萬張便利貼，再由劉邦耀利用大家留下的美好故事為靈感，創作獨一無二藝術作品。
畢業於台北藝術大學的劉邦耀表示，之前會一頭栽進動畫製作世界，正是受皮克斯動畫「玩具總動員（Toy Story）」影響。西元2009年，他以便利貼製作的「DEADLINE post-it」動畫，獲美國時代雜誌當年度10大短片。
劉邦耀這次為史博館創作的「note me」是繼「DEADLINE post-it」之後，首度用便利貼創造感動的藝術計畫，也是劉邦耀向皮克斯動畫致敬作品。
「note me」分兩階段，第一階段著重於觀眾主動分享，參觀展覽後，觀眾可自由取用便利貼，寫下或畫下皮克斯在個人生命中曾經的感動，並貼在牆面上與他人分享；第二階段由動畫創作者以觀眾留便利貼故事作為靈感來源，以停格動畫方式拍攝短片後，在牆面上貼上毛怪與大眼仔這對最佳夥伴，作為皮克斯動畫與台灣觀眾、創作者、史博館間美好情誼見證。
皮克斯30週年特展揭開皮克斯動畫成功祕密，邀民眾共同見證皮克斯成長歷程，更多詳細展覽及活動內容可上史博館官方網站查詢。1051227
(中央社)
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