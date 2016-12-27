傳在美核電事業大虧 東芝股價暴跌16%

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有報導說，日本東芝公司在美國的核電事業可能損失高達5000億日圓（43億美元），該公司股價今天一度狂跌16%，創2015年5月以來的新低。

彭博報導，東京股巿今天早盤，東芝公司（Toshiba Corp.）股價跌幅高達16%，來到371日圓。東芝聲明，並非相關報導的消息來源，正就當前資產價值進行評估。

「日本經濟新聞」（Nikkei）網站報導，相關損失與東芝旗下西屋電器（Westinghouse Electric）收購芝加哥橋樑鋼鐵公司（Chicago Bridge & Iron Co.）1家子公司，收購價值引發的爭議有關。

法新社報導，日經新聞表示，東芝可能出現大約1000億日圓的虧損；「日本放送協會」（NHK）的報導則說虧損可能高達5000億日圓。（譯者：中央社何宏儒）1051227

(中央社)