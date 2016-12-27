喬治麥可義行 曾捐冠軍單曲版稅助童

英國流行音樂巨星喬治麥可死訊傳出後，有關他慷慨解囊的故事接連浮現。他不但常幫英國公立醫療系統職員保留演唱會門票，還曾捐出1996年英國冠軍單曲的版稅，幫助數十萬兒童。

英國「衛報」（The Guardian）報導，喬治麥可（George Michael）開演唱會時，經常會幫英國公立醫療系統「國家醫療保健服務」（NHS）職員保留入場券，甚至為曾照護過他母親的一群護士，專門舉辦1場完全免費的演唱會作為答謝。喬治麥可的癌母1997年病逝。

英國歌手及社運人士布萊格（Billy Bragg）表示：「對女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與對性別認同感到疑惑者（LGBTQ）社群，以及對NHS和弱勢族群的支持，凸顯喬治麥可是個社會運動參與者，也是個偉大的藝人。」

英國慈善機構「兒童專線」（ChildLine）創辦人暨主席倫臣（Dame Esther Rantzen）則披露，喬治麥可把1996年度英國冠軍單曲「Jesus to a Child」的版稅捐給「兒童專線」。

她說，數十萬兒童因他捐的「數百萬」而獲幫助。

喬治麥可的伴侶費勒帕（Anselmo Feleppa）1993年死於愛滋相關疾病。英國愛滋病毒暨健康性愛推廣慈善機構「泰倫斯希金斯信託」（Terrence Higgins Trust）的巴隆（Jane Barron）表示，該機構獲喬治麥可多年支持。

巴隆說：「喬治麥可辭世令人悲傷，他常好心解囊，並捐出讓我們募到重大經費的禮物，幫助愛滋病毒（HIV）感染者。」

她說：「喬治麥可1991年跟艾爾頓強（Elton John）二重唱的『Don't Let the Sun Go Down on Me』，我們感謝能跟其他慈善機構一起愛惠這首歌的版稅。他的慷慨解囊促成了讓HIV感染者得以健康生活、免於偏見和歧視的世界願景。」

另外，喬治麥可也是由慈善援助計畫「樂團援助」（Band Aid）錄製的暢銷單曲「Do They Know It's Christmas?」原始製作者之1，在全球銷售逾200萬張的該專輯，募款逾1900萬英鎊（約新台幣7億4594萬元）用於救濟衣索比亞飢荒。（譯者：中央社何宏儒）1051227

(中央社)