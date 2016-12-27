煽動非法遊行集會 烏坎9村民一審獲刑
大陸廣東省海豐縣人民法院昨天一審公開宣判烏坎村民魏永漢、張炳釵等9人被控「聚眾擾亂社會秩序、非法集會遊行示威、故意傳播虛假消息」等5項罪名，被判2至10年不等有期徒刑。
海豐縣人民法院26日在官網公布，烏坎村魏永漢、洪永忠、楊錦貞、吳芳、蔡加?、莊松坤、李楚盧、陳素轉等9名被告聚眾擾亂社會秩序；又指有被告故意將虛假信息在網路上傳播，擾亂社會秩序，一審獲判有期徒刑。
廣東省汕尾市所屬陸豐市烏坎村是中國大陸群體事件的代表。由於村內土地被村委會成員私下變賣，村民代表多次上訪未果，2011年9月起衍變成衝突事件，引起國際關注，其後村民一人一票推選村民代表，被稱為「烏坎事件」。
烏坎事件發生後，村民一直未能討回被侵佔的土地，今年6月村民計劃召開村民大會商討相關事宜，不料村民委員會主任林祖鑾（又名林祖戀）被警方帶走。
林祖鑾被帶走後，被控受賄，9月判監3年1個月，判決傳出後，烏坎村民發起罷工罷市，要求釋放林祖鑾。9月13日清晨，警方突襲烏坎村，抓捕多名村民代表，爆發嚴重警民衝突。
這次流血衝突事件，導致魏永漢等9名烏坎村民被判2至10年有期徒刑。1051227
(中央社)
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