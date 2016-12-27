NBA》閃愛 卡戴珊送百萬名錶給湯普生

科勒卡戴珊在耶誕節送給小男友崔斯坦湯普生百萬名錶。(翻攝科勒IG)

耶誕節通常是聖誕老公公發送禮物給小朋友，沒想到名媛卡戴珊也扮演了這個角色，送給新歡騎士中鋒崔斯坦湯普生價值8.5萬美元(約272萬台幣)名錶，閃愛的舉動讓人嘆為觀止。

科勒卡戴珊是前湖人球員歐登的前妻，隨後又與火箭「大鬍子」哈登過從甚密，根據《TMZ》網站報導，卡戴珊的母親吉娜特別欣賞準女婿湯普生，為他準備了包含LV名牌包以及雪茄菸灰缸，卡戴珊為此高興表示，這款名牌包還沒上市。

至於卡戴珊送給湯普生的名錶，孰悉行情的人士認為市場價值絕對超過8.5萬美元，湯普生昨日在騎士擊敗勇士之後不但秀出手腕上的這支名錶，而且還有兩人在「愛駒」前的合照，恩愛程度令人乍舌。

(中時電子報)