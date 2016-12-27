巴里島頑猴急偷蕉 害年輕遊客那裏走光....
猴子到底有多調皮？拉拉遊客帽子？偷拿遊客食物？對於沒羞恥心又餓到心慌意亂的猴子來說，這些動作都只是基本款而已；他可能做的調皮事，超過你想像！
英國《每日郵報》25日報導，在印尼峇里島的烏布猴林（Ubud Monkey Forest）裡發生一件讓遊客哭笑不得的慘劇。一隻猴子相中遊客手上香蕉，冷不防地直接「攻擊」遊客。
這隻調皮猴，悄悄地尾隨並靠近這名遊客，跳上他身體後，企圖想抓住他卻又滑了下來；結果，香蕉沒拿到，卻一把將遊客褲子給扯了下來，讓這位年輕遊客的私密處瞬間曝光。
幸好這位年輕遊客雖然表情尷尬，卻也跟旁邊的旁觀者一樣，不禁笑了出來，化解一時的尷尬。
(旺報)
文章來源： Cheeky monkey! Chimp pulls down a tourist's trousers in a desperate bid to steal his bananas... and eventually wins his prize
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。