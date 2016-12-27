巴里島頑猴急偷蕉 害年輕遊客那裏走光....

印尼峇里島的烏布猴林（Ubud Monkey Forest）裡，一隻猴子相中遊客手上香蕉，直接「攻擊」遊客。（圖取自每日郵報）

（影音取自YOUTUBE）

猴子到底有多調皮？拉拉遊客帽子？偷拿遊客食物？對於沒羞恥心又餓到心慌意亂的猴子來說，這些動作都只是基本款而已；他可能做的調皮事，超過你想像！

英國《每日郵報》25日報導，在印尼峇里島的烏布猴林（Ubud Monkey Forest）裡發生一件讓遊客哭笑不得的慘劇。一隻猴子相中遊客手上香蕉，冷不防地直接「攻擊」遊客。

這隻調皮猴，悄悄地尾隨並靠近這名遊客，跳上他身體後，企圖想抓住他卻又滑了下來；結果，香蕉沒拿到，卻一把將遊客褲子給扯了下來，讓這位年輕遊客的私密處瞬間曝光。

幸好這位年輕遊客雖然表情尷尬，卻也跟旁邊的旁觀者一樣，不禁笑了出來，化解一時的尷尬。

(旺報)