「新北6屆冠軍茶典藏禮盒」發售中 過年送禮好體面

新北市農業局輔導坪林區農會集結6屆冠軍，拿出最新製作冬茶，推出6屆冠軍茶典藏禮盒。（新北市農業局提供）

再過一個多月，就是農曆新年了！過年拜訪好友，「伴手禮」不得少！想要一份得體又健康的禮物嗎？何不試試看「新北好茶」禮盒！新北市蟬聯6屆「全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，農業局輔導坪林區農會集結6屆冠軍，拿出最新製作冬茶，推出6屆冠軍茶典藏禮盒，成為過年送禮最佳選擇，限量發售不容錯過！

新北市是文山包種茶的發源地，全市栽培面積750公頃，年產量約413噸，年產值達11億元，其中坪林區產量佔全市的6成，是包種茶最大的產區。自100年起，新北市連續6屆獲得「全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形包種茶之冠軍，分別是100年三峽區翁銘鴻、101年坪林區蔡瑞陽、102年坪林區吳權芳、103年石碇區許瑋翔、104年坪林區陳宥達以及105年坪林區的林文王。

每個都是先經歷區內、市內比賽競爭，才能代表新北市參加全國比賽，經過一天一夜的製茶過程，從各縣市好手中脫穎而出，是名副其實的製茶真功夫達人。

105年製茶技術冠軍得主林文王，製茶資歷超過30年，今年50歲剛好達到參賽選手年齡限制門檻，在太太的鼓勵下，下定決心把握最後機會拼一次，不負眾望拿下全國冠軍，將新北市推向6連霸。

林文王坦言比賽壓力真的很大，比賽單位統一提供的製茶機械跟茶菁，跟平常在家裡用的順手不一樣，需要更專注觀察茶葉的每階段變化情形，最後還得把全部的茶梗挑完，在整夜沒闔眼狀況下，更是精神與體力一大挑戰。但是宣佈得獎的剎那，所有的疲勞都有了代價，第一時間就跟太太、女兒分享這個好消息。

坪林區農會總幹事林文恭表示，坪林製茶技術代代相傳，從種茶、炒茶都是一手包辦，每家都有獨門絕活，6屆中有4屆冠軍在坪林，更能凸顯製茶功夫。做出來一樣的包種茶香氣就有蘭花香、桂花香、茉莉花香的不同，在愛茶人心中有無可取代的地位。受到連續颱風影響，今年的冬茶產量較往年減少，為了要讓愛茶人士能夠一次品嚐6位冠軍的絕品好茶，特別商請6屆冠軍割愛，將他們最新製作的冬茶集結成限量禮盒。

新北農業局表示，新北市實施「333茶清方案」，透過三道機制層層把關，確保新北出品的茶安全又安心。而好茶還需要消費者支持，購買時只要認明「新北好茶」，便是安心、安全與高品質的保證。訂購限量6屆冠軍茶可洽坪林區農會(02)2665-7227。

(中時電子報)