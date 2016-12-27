4 in love人母團大合體 粉絲催：何時輪到楊丞琳？
由冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠組成的女團「4 in love」，於2000年出道，發了2張專輯後，在2002年解散，然多數成員仍在圈內發展，而歲月如梭，這些年來女孩們成了女人，已有3名成員升格當媽，昨楊丞琳在臉書貼出「4 in love」大合照，讓粉絲大呼太懷念！
「4 in love」解散十多年，但4名成員仍是好姊妹，感情很好，昨天楊丞琳在臉書貼出3張照片，笑稱：「帶著病體出門之4 in old的約會～」，其中3人還帶著自己的孩子一起聚會，氣氛溫馨感人，4人當中，只剩楊丞琳還沒結婚，但她跟男友李榮浩感情穩定，因此讓粉絲們忍不住催婚，感性直呼：「有妳的小孩就更棒了！」。
(中時電子報)
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