NBA》蝦米！ 林書豪受傷退場了

甫傷癒歸隊的林書豪，27日對戰黃蜂又傷退。(美聯社)

好不容易在與老東家黃蜂之戰有絕佳手感的林書豪，沒想到卻在第三節剩下7分47秒的一次切禁區下反手上籃時受傷了，豪哥緊急喊出暫停之後直接走出球場回到休息室，並且露出氣憤的表情，顯得很無奈。

林書豪此役11投6中，攻下17分、4助攻、2抄截，表現可說是傷癒歸隊後表現最好的一次，而且帶領球隊在第三節急起直追，有機會幫助籃網中止5連敗，但林書豪左大腿舊傷復發，根據美國現場場邊報導林書豪這場比賽可能無法回到球場，籃網想要止敗恐怕難度很高。

(中時電子報)