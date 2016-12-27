台鐵LED弊案 2主嫌均10萬元交保

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新北地檢署偵辦北捷與台鐵局採購弊案，查出台北捷運承辦人員呂志仁與台灣鐵路管理局承辦人官振正，涉嫌將LED照明設備採購標案底價、規格等資訊洩漏給曜駿公司負責人陳千筠，陳女疑再洩漏資訊給其他廠商以利得標。檢方複訊後，今晨2時半左右諭令陳女及官男均10萬元交保。

檢調調查，呂男任職台北捷運電機處水電廠，負責相關設備的採購案，並承辦台北捷運公司在2014年公告約2600萬元的板南線、台北車站等車站的照明設備標案。

呂男卻涉嫌將標案內容告知曜駿公司負責人陳千筠，陳女公司雖從事LED相關行業，但因工程浩大超過負荷，疑將相關資料交給其他想要投標廠商。

另在台鐵局新竹電務段服務的官振正，則涉嫌將新竹鐵路區段分別160萬元與91萬元的2項LED照明設備標案內容洩漏給陳女，陳女也以同樣手法，再將消息傳遞給其他欲投標公司，以便順利得標。

(中時)