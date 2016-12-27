環署擴大管理廢棄食品 106年3月實施
環保署今天表示，將擴大廢棄食品清理流向管理，大型超市及量販業者都應上網申報清理流向，明年3月1日起實施。
為避免發生不肖業者轉賣廚餘或過期食品等廢棄食品轉賣事件，環保署將加強管理，擴大列管廢棄食品的流向與數量。
環保署表示，未來從事提供家庭日用品、食品分部門零售，而以生鮮及組合料理食品為主且總公司資本總額達新台幣2500萬元以上產生廢棄食品的超級市場；從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場一體且總公司資本總額達2500萬元以上產生廢棄食品的零售量販業都應上網申報廢棄物清理流向。
此外，為了加強掌握廚餘清理流向，規範廚餘產生量最大月產量平均每日16公斤以上或每年6公噸以上事業，必須申報產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形，以即時追蹤廚餘的清理流向。
環保署表示，本次擴大列管超級市場及零售式量販業，除要求其須依規定申報廢棄物清理流向外，也將督促地方環保局加強稽查管制，並呼籲業者依規定申報廢棄物清理流向，明年3月1日起實施。1051227
(中央社)
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