歐巴馬：再選總統仍會贏 川普霸氣回嗆
地產大亨川普（Donald Trump）11月贏得美國總統大選，但是現任總統歐巴馬若能競選第3個總統任期，對決川普，誰會勝出？
歐巴馬說，他有信心會贏，但川普回嗆，哪可能！
美聯社報導，歐巴馬在美國有線電視新聞網（CNN）和芝加哥大學製作、今天播出的播客節目「The Axe Files」談到政治願景。歐巴馬對主持人、曾任他幕僚的艾克塞羅德（David Axelrod）說：「我對這個願景有信心，因為我有把握，如果我先前再次出馬競選總統且闡明這個願景，我想我可以讓多數美國人出來相挺。」
川普當然不可能苟同此言，於是他又上了推特回應。歐巴馬受訪時沒明說是和川普對打，但川普認為，歐巴馬的意思就是兩人對決。
川普推文寫道：「歐巴馬總統說，他覺得他和我打對台會贏。他可以那樣說，但我會說，哪可能！－－工作走了、伊斯蘭國（ISIS）、歐巴馬健保…講不完。」
川普意指，以歐巴馬的執政表現根本沒辦法勝選，好比工作機會離開美國、歐巴馬的平價醫療法（Affordable Care Act）有諸多問題、聖戰組織伊斯蘭國帶來的威脅尚未解決等。
白宮婉拒評論川普的推文。
希拉蕊‧柯林頓在11月美國總統大選普選票勝過川普，但獲得的選舉人票不如川普。歐巴馬並未談到自己能否跨越希拉蕊‧柯林頓遭遇的選舉人團障礙，但他說，和美國各地的人聊過，他們說他追求的方向「正確」，甚至連一些「不同意我的人」都這樣想。1051227
(中央社)
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