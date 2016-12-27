酒醉心情不佳 北市男子持刀刺狗遭逮
台北市一名男子心情不好，喝酒後在南港區玉成街持刀刺傷有人飼養的德國狼犬，導致狗兒身上多處中刀，警方循線逮捕男子。
台北市政府警察局南港分局玉成派出所昨天下午2時50分接獲台北市動物保護處致電，稱在玉成街附近有狗兒遭惡意虐待，立即著手調查，調閱周邊監視器畫面，發現有中年男子，分別在當天上午7時13分、28分於飼主家門前，以持長棍綁短刀方式，兩度刺傷德國狼犬。
警方當天下午在台北市八德路一帶逮捕嫌犯，嫌犯向警方供稱，酒後心情不佳，看到狗兒心情煩躁，一時情緒失控才動手傷狗，不是故意，警方訊後依動物保護法及飼主提告毀損罪嫌移送偵辦。1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。