酒醉心情不佳 北市男子持刀刺狗遭逮

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台北市一名男子心情不好，喝酒後在南港區玉成街持刀刺傷有人飼養的德國狼犬，導致狗兒身上多處中刀，警方循線逮捕男子。

台北市政府警察局南港分局玉成派出所昨天下午2時50分接獲台北市動物保護處致電，稱在玉成街附近有狗兒遭惡意虐待，立即著手調查，調閱周邊監視器畫面，發現有中年男子，分別在當天上午7時13分、28分於飼主家門前，以持長棍綁短刀方式，兩度刺傷德國狼犬。

警方當天下午在台北市八德路一帶逮捕嫌犯，嫌犯向警方供稱，酒後心情不佳，看到狗兒心情煩躁，一時情緒失控才動手傷狗，不是故意，警方訊後依動物保護法及飼主提告毀損罪嫌移送偵辦。1051227

(中央社)