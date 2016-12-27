前立委兒子酒駕 開車開到睡著

我要評比

今（27）日凌晨1時許，新北市海山警分局員警巡邏至民族路、區運路口時，發現1輛價值700多萬的賓士CLS63 AMG轎車本在停等紅燈，卻又緩慢向前滑行，員警以為駕駛欲闖紅燈，遂上前攔阻，發現駕駛疑在車上呼呼大睡。

員警先以石塊及警車將賓士車擋下並通知消防人員到現場，警、消人員用力搖晃車輛並拍打車窗，駕駛才悠悠醒來，員警聞到駕駛身上散發酒氣，遂立即進行酒測，酒測值達0.67毫克。

員警在擋風玻璃前發現1張104年度的立法院停車證，調查後得知駕駛35歲張定瑋原來是前台灣省諮議會議員、前立委張清芳的兒子，訊後以公共危險罪嫌送辦。

(中時)