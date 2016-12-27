潘建志控立委當選無效 蔣萬安勝訴確定

台北市立委候選人潘建志指控蔣萬安(圖)在去年立委選舉投票前，提供電扇等獎品供選民摸彩賄選，聲請蔣男當選無效，高院27日駁回潘建志的聲請，判決蔣萬安勝訴確定。(資料照片/姚志平攝)

台北市立委候選人潘建志指控，蔣家第4代、蔣孝嚴之子的國民黨籍當選人蔣萬安，在去年立委選舉投票前，提供電扇等獎品供選民摸彩，藉此影響選民投票意願，他打官司聲請蔣男當選無效，高院今日駁回潘建志的聲請，判決蔣萬安勝訴確定。

潘建志指出，去年9月27日松山區的中秋晚會上，蔣萬安以立委參選人名義提供腳踏車、高級電扇給台下民眾摸彩抽獎，已涉及賄選。蔣萬安委任律師否認涉賄選，辯稱蔣提供摸彩品活動，是受里長邀請參加，且贊助獎品供民眾抽獎後，民眾不會因摸彩品而改變投票意願。

刑事部分，潘建志控告蔣萬安涉賄選，台北地檢署不起訴處分確定；民事部分，高院維持台北地院判決，認為蔣在節慶聯歡活動提供1份作為活動摸彩之用，並非對投票權人提供發放，駁回潘的聲請，判決蔣萬安勝訴定讞。

(中時)